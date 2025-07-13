Tezgahta tutan pişman: Bulaşık deterjanını buzdolabına koyun, etkisine şoke olun...

Ev temizliğinde en çok kullanılan ürünlerden biri olan bulaşık deterjanı, yalnızca mutfak tezgâhında durması gereken bir ürün sanılıyor.

Oysa uzmanlar, bulaşık deterjanını buzdolabına koymanın hiç tahmin edilmeyen faydaları olduğunu söylüyor.

Sosyal medyada da viral olan bu yöntem, hem hijyen hem de pratik temizlik açısından büyük fark yaratıyor.

İşte inanılmaz etkisi...

Bulaşık deterjanını doğrudan buzdolabında saklamak, ürünün kıvamını korur, aşırı sıcakta bozulmasını önler ve daha uzun süre etkili kalmasını sağlar.

Ancak asıl etkisi bununla sınırlı değil: soğutulmuş deterjan, buzdolabının iç yüzeyinde oluşan inatçı yağ lekelerini, yiyecek kalıntılarını ve kötü kokuyu daha kolay temizliyor.

Üstelik buzluk bölmesinde kısa süre bekletilen bulaşık deterjanı, buz çözücü ve ferahlatıcı bir temizlik ürünü haline geliyor.