TFF açıkladı: 2025/2026 birinci transfer sezonu ne zaman başlıyor?

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Hem takımların hem de futbolcuların gelecek sezondaki ilerleyişini belirleyecek olan transfer süreçleri yakından takip ediliyor.

Kadro güçlendirme çalışmalarına başlamak isteyen teknik adamlar ve kariyer hedeflerini gözden geçiren futbolcular için oldukça önemli olan transfer döneminin 2025/2026 sezonunda ne zaman başlayacağı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, merakla beklenen 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2025/2026 birinci transfer sezonu ne zaman başlıyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Futbol Federasyonu (TFF) takvimine göre merakla beklenen birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başlıyor ve 12 Eylül 2025 tarihinde de son buluyor.

İkinci transfer sezonu ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde bitecek. Takımlar bu süre zarfında kadrolarına yeni takviyeler yapmayı planlıyor.