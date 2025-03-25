TFF açıkladı: Trendyol Süper Lig maçları ertelendi mi?

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Trendyol Süper Lig maçları geçtiğimiz hafta milli ara sebebiyle oynanmamıştı. Milli Takım mücadelesinin geride kalmasıyla birlikte futbolseverler tarafından Lig’in 29. Hafta maçları heyecan ile beklenmeye başlandı.

Ancak Trendyol Süper Lig maçlarının erteleneceğine yönelik iddialar gündemde büyük bir yankıya neden oldu.

İddiaların büyük bir yankı uyandırmasının ardından Türk Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama geldi. Peki, Trendyol Süper Lig maçları etlendi mi?

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇLARI ETLENDİ Mİ?

Maçların erteleneceği yönündeki iddialar TFF tarafından yalanladı. TFF tarafından yapılan açıklama, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." İfadelerine yer verildi.