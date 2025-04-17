TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

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Kıyasıya rekabetin devam ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları futbolseverlerin odağı haline gelmiş durumda.

Finale sayılı gün kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağını resmen duyurdu.

Açıklamanın ardından futbolseverler tarafından “Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?” sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, dev final 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir’de bulunan Yeni Eskişehir Stadyumu‘nda gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.