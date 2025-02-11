THY 14 Şubat kampanyası 2025! Çift bilet alan yaşadı; Yüzde 40 indirim!

Yağmur Uçar

Türk Hava Yolları, Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya ile yolcularına cazip indirimler sunuyor.

10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde geçerli olan kampanya kapsamında, TK1402 promosyon kodunu kullanan yolcular, 10 Şubat – 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda %40’a varan indirimden faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, bilet seçimlerinin ardından ödeme adımına kadar ilerleyerek promosyon kodunu ilgili alana girerek indirimli fiyatlarla biletlerini satın alabilecek.

KAMPANYA KOŞULLARI

2025 Kampanya Kural ve Koşulları şöyledir;

Kampanya geçmiş senelerde olduğu gibi sadece TR çıkış / bölge varış ücretlerde geçerli olacaktır.

Geçtiğimiz senelerden farklı olarak kampanya kurgusu gv2 ücret kullanılması yerine; iki bilet alımlarında geçerli, sınıf bazlı indirim oranlarının (vergiler hariç) promokod aracı ile ücretlere yansıtılması üzerine kurulmuştur.

Promocode / Accountcode : TK 1402 olarak belirlenmiştir.

Verilen promokod kampanyaya dahil varış noktaları için C/Y kabin tüm sınıflarda geçerli olacaktır.

Kampanya sadece RT, OJ seyahatlerde geçerli olacaktır.

Biletleme Dönemi: 10 Şubat 2025 / 14 Şubat 2025

Seyahat Başlangıcı: 10 Şubat 2025 / 27 Mart 2025

Güney Avrupa bölgesi için blackout inbound tarihleri: 30 Mart 2025 / 01 Nisan 2025 olarak belirlenmiştir (Diğer bölgeler için blackout tanımlaması yapılmamıştır).

Diğer koşullar için işlem yapılan ücret sınıfının/paketinin kuralları geçerli olacaktır.

Tablo ve indirim oranları için tıklayınız.

Detaylı bilgi için 0212 3342828 numaralı hattımızdan destek alabilirsiniz.