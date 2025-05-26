THY'den uçuran kampanya: O biletlerde yüzde 80 indirim

Haber Merkezi

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Dünyanın birçok noktasına aktarmasız uçuş gerçekleştiren THY, Afrika Günü'ne özel uçuş kampanyasını duyurdu.

Şirket, 25 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihileri arasında satın alınacak biletlerde, 1 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Afrika uçuşları için fiyatlarında yüzde 80'e varan indirim sundu.

BİLET FİYATLARI:

İstanbul’dan;

Darüsselam 399 USD

Mauritius 515 USD

Cape Town 474 USD

Kahire 100 USD

Lagos 630 USD

Nairobi 284 USD

Kampanya dahilinde indirim sunulacak uçuş noktaları ve kontenjanlarla ilgili detaylara THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor.