THY’den ucuz bilet kampanyası: Yarın son!

Haber Merkezi
Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için avantajlı bir kampanya başlattı.
THY’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18-20 Şubat tarihleri arasında satın alınan biletlerle, 24 Şubat - 26 Mart tarihleri arasında KKTC’ye 949 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunulacak.
SINIRLI KOLTUK
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda geçerli olacak avantajlı fiyatlardan faydalanmak isteyen yolcular, biletlerini THY’nin resmi web sitesi üzerinden satın alabilecek.
Detaylı bilgiye THY’nin internet sitesinden ulaşılabilir.