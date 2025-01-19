Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2024’te en çok şikayet edilen ürünler belli oldu

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Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurular ve çözülen uyuşmazlıklar hakkındaki verileri yayınladı.

Yayınlanan verilere göre 2024 yılında en çok şikayet edilen ürünü ve sektörleri ortaya çıktı. Söz konusu verilere göre tüketici hakları konusunda yayınlanan rapor dikkat çekti.

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuruların yüzde 13,2'si en çok şikayet edilen o ürün en çok şikayet edilen ürünler listesinde zirveye yerleşti.

EN ÇOK O ÜRÜN ŞİKAYET EDİLDİ

Yayınlanan verilere göre 2024 yılında, tüketicilerin Tüketici Hakem Heyetlerine en çok ayakkabı konusunda şikayette bulundu. Tüketiciler tarafından yapılan toplam başvuruların yüzde 13,2'si yani 100 bin 448 adedi ayakkabı şikayetlerinden oluştu.

Ayakkabıların ardından en çok şikayet edilen ürün ise kıyafetler oldu. Kıyafetlerle ilgili yaklaşık 36 bin 800 başvuru yapıldı, ki bu da toplam şikayetlerin yüzde 4,86'sını oluşturdu.

Ayakkabı ve kıyafetlerin ardından en çok şikayet edilen ürünler listesi, kredi kartı üyelik ücretleri (yüzde 4,85), cep telefonları (yüzde 4,09) mobilyalar (yüzde 3,94), internet abonelikleri (üzde 3,80) ve GSM abonelikleri (yüzde 2,82) şeklinde oldu.