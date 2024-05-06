Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Tilavet secdesi hakkında bilmeniz gerekenler...

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Kur'an-ı Kerim'de on dört yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denir.

Tilavet secdesi, Kur'an okurken veya dinlerken yapılan özel bir secde şeklidir.

Kur'an'ın bir ayetini okurken anlamlarını kavrayıp etkilenen bir kişi, o anda secdeye kapanarak Allah'a ibadet eder. Bu secde, bir nevi şükür, hayranlık ve boyun eğme ifadesidir.

İslam'da ibadetlerin önemli bir parçası olan secde, bu özel durumda da yapılarak Allah'ın büyüklüğünü ve insanın O'na karşı saygısını ifade etmektedir.

Birçok kişinin duymasına rağmen anlamını bilmediği 'Tilavet secdesi' hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Arama motorlarında 'Tilavet secdesi nedir?' ve 'Tilavet secdesi nasıl yapılır?' şeklindeki sorularına yanıt arayanlar için bu soruların yanıtlarını derledik.

İşte 'Tilavet secdesi' hakkında merak edilenler...

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya ‘Allahu ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur.