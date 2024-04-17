Tiny house için devlet desteği var mı 2024? Pandemi akabinde popülerleşen ve gittikçe değer kazanan tiny house evler için devlet desteği olup olmadığı merak ediliyor. İşte tiny house için devlet desteği konusunda son bilgiler...

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Koronavirüs pandemisi, yaşam alanlarımızı büyük ölçüde değiştirdi.

Eskiden insanların hayali olan karavan, prefabrik ev, tiny house gibi konutlar şimdi ev haline geldi.

Son dönemde en popüler olan tercihler arasında "tiny house" yer alıyor.

Tiny house, genellikle küçük bir yaşam alanına sığdırılmış, kompakt bir evdir. Bu evler genellikle geleneksel evlerden çok daha küçüktür ve genellikle 37 metrekare (400 fit kare) altında bir yaşam alanına sahiptir.

Tiny house, büyük evlerin getirdiği maliyetler ve yükümlülüklerden kaçınmayı ve daha azına sahip olmayı tercih edenler için bir çözüm sunar.

Tiny house'lar, genellikle taşınabilir veya sabit olabilir.

Satın almak isteyenler bütçe planlaması yaparken ülkemizde herhangi bir devlet desteği var mı merak ediyor. Bu kapsamda, "Tiny house devlet desteği var mı, kaç TL" sorusuna yanıt aranıyor.

İşte tiny house konusunda bilgiler...

Tiny house desteği 2024

Ülkemizde müstakil evler için birçok destek planı devreye alındı.

Prefabrik ev almak isteyen kişiler devlet tarafından 300 bin TL'ye kadar destekleniyor.

Ancak henüz tiny house hareketine yönelik devlet desteği bulunmamaktadır.