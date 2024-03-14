Tırnak makaslarındaki bu delik bakın ne işe yarıyor Tırnak makaslarında bulunan deliklerin yapılış amacı dikkat uyandırdı. Bu deliklerin ne işe yaradığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte bu deliklerin kullanım amacı...

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Tırnak makası, genellikle tırnak bakımında kullanılan, tırnakları kesmek veya şekillendirmek için tasarlanmış bir alettir.

Günlük hayatta sıkça kullandığımız tırnak makaslarında bulunan deliğin ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?

Herkesin dekor amaçlı sandığı o deliğin aslında bir yapılış amacı bulunuyor.

Tırnak makaslarındaki bu delik bakın ne işe yarıyormuş...

Tırnak makasının arka kısmında bulunan bu delik, tırnak makasının bileşenlerini bir arada tutar ve mekanizmasının düzgün çalışmasını sağlar.

Ayrıca, çoğu tırnak makasında bu delik, küçük bir zincirin takılması için bir noktadır.

Bu zincir, tırnak kesimi sırasında parmağımızın kaymasını önlemek ve tırnak makasını daha sağlam bir şekilde kavramak için kullanılabilir.

Ayrıca bu deliğe bir zincir takarak tırnak makasını kaybetmemek için bir yere asmak da mümkündür.