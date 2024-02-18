Tırnaklarında beyaz lekeler olanlar dikkat! O haslıkların habercisi olabiliyorlarmış… Tırnakların üzerinde meydana gelen ‘Noktasal lökonişi’ olarak da bilinen beyaz lekeler o hastalıkların habercisi olarak da biliniyormuş. Birçok sebep ile oluşabilen beyaz lekeler bakın neler yüzünden oluyormuş…

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Tırnaklardaki beyaz lekeler, noktasal lökonişi olarak da bilinir ve genellikle tırnak plağında keratin birikintilerinin varlığından kaynaklanır. Bu lekeler, tırnak hasarı, genetik faktörler, mantar enfeksiyonları, belirli gıdalara karşı alerjiler veya oje kullanımı gibi çeşitli nedenlerle oluşabilir.

Lökonoşi, tırnak boyunca uzunlamasına ya da enlemesine olarak görülebilir.

Neden beyaz lekeler oluşur?

Tırnaklardaki beyaz lekeler, geçmişteki travma, agresif manikür veya tırnak ısırmanın neden olduğu tırnak yatağında yaralanma veya hasara işaret edebilir.

Başlangıçta rahatsızlık azalsa da, tırnak büyüdükçe hasarlı alan zamanla fark edilir hale gelebilir. Nadir durumlarda, beyaz lekelerin ortaya çıkması zatürre, böbrek yetmezliği veya kalp hastalığı gibi altta yatan tıbbi durumlarla ilişkili olabilir.

Beyaz lekeler nasıl geçer?

Sağlıklı tırnakları korumanın ve muhtemelen beyaz lekeleri önlemenin bazı adımları vardır. Tırnaklarınızı iyi nemlendirin ve ısırmaktan kaçının.

Özellikle kese, jel veya akrilik boya gibi işlemlerden sonra tırnaklarınıza dinlenme zamanı vermek önemlidir. Bu işlemleri yapmaya devam etmek istiyorsanız, haftada bir kez olacak şekilde iki haftalık bir program oluşturun.

Ayrıca, sterilize edilmiş aletler kullanan ve mümkün olduğunca az oje kullanan bir manikür salonu tercih edin.

Yaralanma sonucu oluşan beyaz lekelerin en etkili tedavisi tırnakların yeniden uzamasını beklemektir. Beyaz lekelerin alerjik reaksiyonlardan kaynaklanması durumunda, alerjenlerden kaçınılmalıdır.

Tırnaklarınızın kalınlaştığını fark ederseniz veya mantar enfeksiyonundan şüpheleniyorsanız, dermatoloğunuzla görüşerek mantar önleyici ilaçlar hakkında bilgi alabilirsiniz.