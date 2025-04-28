Titanic’te yazıldı, rekor fiyata satıldı! ‘Kehanet Mektubu’ binlerce dolara alıcı buldu

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Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan Titanic hikayesiyle herkesi derinden etkilemeye devam ediyor. 1912 yılında gerçekleşen olayın ardından ortaya çıkan mektup açık artırmaya çıktı.

Titanic kazazedelerinden Archibald Gracie tarafından geminin batmasından günler önce yazılan bu mektup kehanet niteliği taşıdığı için pek çok koleksiyonerin radarına girdi.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde, Titanic kazazedelerinden Gracie tarafından yolculuk sırasında yazılmış mektup görücüye çıktı. Geminin batmasından 5 gün önce yazılan bu mektup satış tutarıyla bir rekora imza attı.

399 BİN DOLARA SATILDI

Pek çok koleksiyoner tarafından dudak uçuklatan teklifler verilen mektup açık artırma öncesinde yapılan tahminlerde yaklaşık 80 bin dolardan alıcı bulması beklenirken satış fiyatı bu rakamın 5 katına çıkmayı başardı.

ABD'li bir koleksiyoncu tarafından 399 bin dolara satın alınarak tarihi bir rekora imza atıldı. "Kehanet niteliğinde" olarak tanımlanan mektupta ise Gracie'nin Titanic hakkında, "Güzel bir gemi, ancak bir yargıya varmadan önce yolculuğumun bitmesini bekleyeceğim" ifadelerini kullandığı belirtildi.