TMSF düğmeye bastı! Anadolu’nun ekonomi devi el değiştiriyor

Haber Merkezi

Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi devlerinden HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

Hazine mülkiyetinde bulunan şirket hisselerinin tamamı, 22 milyar TL muhammen bedelle yeni sahibini bekliyor. Satış, sadece HES Kablo’yu değil, bünyesindeki diğer iki güçlü markayı da kapsıyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihale süreci teklif ve açık artırma usulüyle yürütülecek.

1 TEMMUZ’DA SATIŞA ÇIKIYOR

Teklifler 30 Haziran 2025 tarihine kadar toplanacak ve nihai ihale ise 1 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Tüm teklifler, peşin ödeme ve Türk Lirası üzerinden verilecek.

TMSF tarafından mayıs ayının başında Türkiye'nin mobilya devlerinden Bellona'nın satışından 8 milyar 100 milyon TL bedel elde etmişti. HES Kablo ile beraberindeki şirketlerin satışından ise bu tutarın yaklaşık 3 katı bir gelir elde edilmesi bekleniyor.