TOKİ 2024 başvuruları başladı mı? TOKİ yeni konut satışları ne zaman? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığı ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yeni konut satışlarının başlamasını bekliyor. Peki, TOKİ 2024 başvuruları başladı mı? TOKİ yeni konut satışları ne zaman? İşte son detaylar...

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TOKİ, Türkiye'de konut ihtiyacını karşılamak, dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı konutlar sağlamak ve kentsel dönüşüm projelerini yürütmek amacıyla kurulmuş olan kamu kuruluşudur.

TOKİ'nin temel amacı, ülke genelinde nitelikli konutlar inşa ederek, vatandaşlara uygun koşullar altında ev sahibi olmalarını sağlamaktır. TOKİ, bu amaç doğrultusunda çeşitli projeler yürüterek, gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara, özellikle dar gelirli ailelere, uygun fiyatlı konutlar sağlar.

TOKİ'nin projeleri genellikle peşinatsız veya düşük peşinatlarla, uzun vadeli taksitlerle ve düşük faiz oranlarıyla sunulur.

Bu kapsamda TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler, yeni konut satışlarını dört gözle bekliyor.

Peki, TOKİ 2024 başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ yeni ev projesi ne zaman? İşte detaylar...

TOKİ 2024 başvurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşlar için konut üretmeye devam ediyor.

2024 yılı için planlanan projeler henüz açıklanmadı. Proje ve başvuru tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

TOKİ'nin Web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.