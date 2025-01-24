Hüseyin Topuz

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu tarihleri kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman?

Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri kurumun sosyal medya hesaplarından ve web sitesi üzerinden açıklanacak.