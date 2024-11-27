TOKİ arsa satışı: TOKİ arsa satışı hangi tarihlerde yapılacak? Arsa satışı hangi illerde gerçekleşecek?

Haber Merkezi

Uygun fiyatlı ev ve iş yerinin satışının ardından uygun fiyatlı arsa satışına da başlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşlar tarafından mercek altına alınmış durumda.

TOKİ konut ve işyerlerinin ardından, 19 milyar 850 milyon 419 bin 710 lira muhammen bedelle, toplam 8 milyon 476 bin 338 metrekare büyüklüğünde 849 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor.

Toplamda 43 ilde bulunan arsalar, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek açık artırmalar sonucunda sahipleriyle buluşacak.

Çevrim içi katılım imkânı da sunulan satışlarda, vatandaşlar tekliflerini internet üzerinden de iletebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman başlayacak, hangi illerde yer alacak, şartları neler?

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

TOKİ'nin açık artırma yöntemiyle gerçekleştireceği arsa satışları, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak.

TOKİ ARSA SATIŞLARI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

TOKİ ARSA SATIŞI NASIL GERÇEKLEŞECEK?

TOKİ'nin 849 arsayı satışa sunacağı açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek. Ayrıca, isteyenler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek.