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TOKİ Gözü Kararttı! 558 Arsayı Satışa Koydu; Hem Akdeniz, Hem Ege'den...

TOKİ Gözü Kararttı! 558 Arsayı Satışa Koydu; Hem Akdeniz, Hem Ege'den... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcılar ve bireysel alıcılar için 48 ilde toplam 558 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.