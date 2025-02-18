TOKİ Gözü Kararttı! 558 Arsayı Satışa Koydu; Hem Akdeniz, Hem Ege'den...
Yağmur Uçar

TOKİ, arsa almak isteyenleri sevindirecek bir haber verdi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın projesi kapsamında, yatırımcılar ve bireysel alıcılar için 48 ilde toplam 558 muhtelif arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor.

25-26 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek müzayedeler İstanbul ve Ankara’da fiziki olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca, katılımcılar çevrim içi sistem üzerinden de teklif verebilecek.

MÜZAYEDE TARİHLERİ

TOKİ’nin düzenleyeceği açık artırmaların tarih ve yer bilgileri şöyle:

25 Şubat 2025 Salı – Saat 10.30

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece

Ankara: Holiday Inn Çukurambar, Çankaya

26 Şubat 2025 Çarşamba – Saat 10.30

MÜZAYEDE İLLERİ

25 Şubat’ta müzayedeye çıkacak arsaların bulunduğu iller:

Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Malatya, Ağrı, Ardahan, Van, Kahramanmaraş, Osmaniye, Amasya, Afyonkarahisar, Niğde, Konya, Kütahya, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Tokat, Uşak, Trabzon, Bayburt, Giresun, Bilecik, Erzincan.

26 Şubat’ta müzayedeye çıkacak iller:

Mardin, Bitlis, Elazığ, Aksaray, Ankara, Düzce, Eskişehir, Denizli, Kastamonu, Mersin, Samsun, Yozgat.

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Yağmur Uçar
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