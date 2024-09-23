TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası kimleri kapsıyor? Kampanyaya nasıl başvurular nasıl yapılacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan yüzde 25 indirim kampanyası başladı. Peki yüzde 25 indirim kampanyası kimleri kapsıyor? Kampanyaya nereden ve nasıl başvuru yapılacak? İşte, detaylar...

Haber Merkezi

TOKİ güvencesiyle ev veya iş yeri sahibi olan vatandaşlar için geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan yüzde 25 indirim kampanyası bugün itibariyle devreye girdi.

Halihazırda TOKİ borcu ödeyen vatandaşları sevindiren bu kampanyanın detayları da araştırılmaya başlandı.

Binlerce kişi tarafından araştırılan konular arasında bu kampanyaya kimlerin dahil olabileceği ve nereden başvurulacağı soruları cevaplarını arıyor.

Peki TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası kimleri kapsayacak? Kampanyaya başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte, tüm detaylar...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde, vatandaşlar yüzde 25'lik indirimden yararlanamayacak. Kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin faydalanması bekleniyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.

KAMPANYANIN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor.

Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmamalı. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları 'borcu yoktur' belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.

İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.

TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. 2023 yılı haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.