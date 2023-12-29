Toplu taşıma kullanan İstanbullulara müjde! Ücretsiz oluyor… İstanbul’da toplu taşımalar için yeni yıl düzenlemesine gidildi. 31 Aralık Pazar gecesini 1 Ocak’a bağlayan gece toplu ulaşımlar ücretsiz oluyor. İşte, toplu taşıma kullanan vatandaşları sevindirecek detaylar…

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İstanbulluların sıklıkla kullandığı raylı sistemlere yeni yıl düzenlemesi yapılıyor. Yapılacak bu düzenleme ile toplu taşımaların hem saatleri değişecek hem de ücretsiz olacaklar.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yılbaşı gecesi bazı metro, tramvay ve füniküler hatları gece saatlerinde seferlerine devam edecekler. 1 Ocak’ta ise tüm gün ücretsiz olarak kullanılacaklar.

Metro İstanbul, resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ücretsiz kullanılabilecek tüm hatları duyurdu. Ayrıca, bazı hatlarda sefer saatleri de uzatılırken 1 Ocak tarihinde İstanbul kartı olan vatandaşlar ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

Ücretsiz kullanılacak ve sefer saatleri uzatılan hatlar…

-M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

-M1B Yenikapı-Kirazlı,

-M2 Yenikapı-Hacıosman,

-M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez,

-M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı,

-M5 Üsküdar-Çekmeköy,

-M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü,

-M7 Yıldız-Mahmutbey,

-M8 Bostancı-Dudullu/Parseller,

-M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatları

Seferler 02.00'a kadar uzatıldı…

Açıklamada T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarındaki seferlerin gece 02.00'ye kadar süreceği belirtildi