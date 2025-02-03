Toplu taşıma kullananlar dikkat: Metro seferleri o günlerde yapılmayacak

Haber Merkezi

İstanbul’da toplu taşımayı kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Metro İstanbul, belirli tarihlerde bazı hatlarda geçici olarak hizmet verilemeyeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, M1 Yenikapı – Atatürk Havalimanı metro hattında şu saatlerde seferler duracak:

8 Şubat Cumartesi: 22.30 – 00.00

9 Şubat Pazar: 06.00 – 00.00

Bu süre zarfında Kocatepe – Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak.

ALTERNATİF ULAŞIM SUNULACAK

Metro İstanbul, mağduriyet yaşanmaması için belirtilen güzergâhlarda çift yönlü ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu.

Ayrıca, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında, 8 Şubat Cumartesi’yi 9 Şubat Pazar’a bağlayan gece, gece metrosu hizmetinin de verilmeyeceği belirtildi.