Toplu taşıma müjdesi: 2 gün boyunca ulaşım ücretsiz olacak

Haber Merkezi

Bursa, bu hafta sonu doğa tutkunlarını ve aileleri büyüleyici bir etkinlikte buluşturuyor.

31 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Eskikaraağaç, Fadıllı, Gölyazı, Karaoğlan ve Dorak mahallelerinde düzenlenecek olan Leylek Şenliği, birbirinden renkli etkinlikleriyle doğa severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Doğayla iç içe, göl manzaraları eşliğinde gerçekleşecek şenlikte; yürüyüş rotaları, doğa atölyeleri, kuş gözlemi, fotoğraf sergileri ve çocuklara özel eğlenceler yer alacak.

Gölyazı’nın tarihi dokusu ve Eskikaraağaç’ın doğal zenginlikleri eşliğinde ziyaretçilere hem eğlence hem de huzur dolu bir atmosfer sunulacak.

ULAŞIM MÜJDESİ VERİLDİ

Etkinliğe katılımı kolaylaştırmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ring servisleriyle ulaşım desteği sunacağını duyurdu.

Şenlik alanlarına kolay erişim sağlayacak ring seferleri, belirli saatlerde çeşitli merkezlerden kalkacak ve gün boyu hizmet verecek.

İşte ücretsiz ring seferleri: