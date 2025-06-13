Toplu taşıma müjdesi verildi: Belgeyi gösteren ücretsiz binecek

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Ankara’da EGO Genel Müdürlüğü, 15 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrencilere önemli bir kolaylık sağlıyor.

Sınav giriş belgelerini ibraz eden adaylar, sınav günü toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

EGO’dan yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav merkezlerine sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

LGS GÜNÜ 10 GÜZERGAHA EK 20 OTOBÜS

Ankara’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler için ulaşımda ek önlemler alındı.

Sınav günü, 10 farklı güzergahta toplam 20 ek otobüs seferi düzenlenecek. Böylece öğrencilerin ve beraberindekilerin mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.

EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüsler ve raylı sistemler ile sunulan toplu taşıma hizmetlerinden, sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler, veliler ve görevli öğretmenler ücretsiz olarak faydalanabilecek.