Toplu taşımada yeni dönem: 1 Temmuz’da başlıyor! O saatler arasında ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma kullananların yüzünü güldüren dikkat çeken yeni bir adım atıldı.

Alınan yeni karar kapsamında, Ankara’da yaşayan 62-64 yaş arası vatandaşlar için toplu taşımalar belirli saatler için ücretsiz olacak.

Daha önce yalnızca EGO otobüslerinden ücretsiz faydalanabilen bu yaş grubundaki vatandaşlar, o tarih itibarıyla artık raylı sistemlerden de geçerli olacak.

1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında 62-64 yaş aralığındaki vatandaşlara sunulan ücretsiz ulaşım hakkı genişletildi.

Yeni uygulamayla birlikte otobüslerin yanı sıra metro, Ankaray ve diğer raylı ulaşım araçlarında da ücretsiz seyahat mümkün olacak.

Uygulamanın yoğun saatlerdeki trafiği etkilememesi adına belirli saat aralıklarında geçerli olacağı belirtildi. Buna göre, vatandaşlar her gün 10.00–16.00 ve 19.00–24.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.