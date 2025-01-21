Toplu taşımada yeni dönem: Öğrenci ve 65 yaş indirimi iptal edilecek

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, geçtiğimiz günlerde Ankara İlçe Terminali’nde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Kara, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) aldıkları gelir desteğinin yeni yıl itibarıyla verilmeyeceğini öğrendiklerini belirtti.
Artan gider kalemleri, yakıt ve yedek parça fiyatlarına yapılan zamlar karşısında gelirlerinin yetersiz kaldığını ifade eden Kara, mağduriyetlerini dile getirdi.
Gelir desteğinin arttırılmasını isteyen otobüsçüler, taleplerinin karşılanmaması durumunda toplu taşıma hizmetlerini durduracaklarını ve yalnızca tam ücret ödeyen yolculara hizmet vereceklerini belirtti.
1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Şoförler, otobüslere astıkları duyuru kağıtlarıyla 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kartı sahiplerini taşımayacaklarını açıkladı.
Duyuruda, 1 Şubat’tan itibaren otobüslerden yalnızca tam ücret ödeyen vatandaşların faydalanabileceği belirtilirken, ücretsiz ve indirimli kart sahiplerinden kamuya ait toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri rica edildi.