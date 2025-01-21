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Toplu taşımada yeni dönem: Öğrenci ve 65 yaş indirimi iptal edilecek

Toplu taşımada yeni dönem: Öğrenci ve 65 yaş indirimi iptal edilecek Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat itibarıyla uygulamaya geçireceği yeni düzenlemeyle, ücretsiz, indirimli ve öğrenci abonman kartı sahiplerini taşıyamayacaklarını açıkladı.