Toprak yok, bahçe yok: Saksıda yetiştirdiği bitkilerle servet kazanıyor

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Bankacılık sektöründe uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekli olan Yunus Göç, kendine yeni bir yön çizmek için tarım ve bahçeciliğe yöneldi.

Bahçesinde saksılarda çeşitli meyve fidanları yetiştirmeye başlayan Göç, hem verimli bir üretim süreci hem de doğal tarım yöntemleri ile dikkat çekiyor.

Göç, saksıda meyve fidanı yetiştirmeyi tercih ederek, bu yöntemin sağladığı avantajları vurguladı.

Aynı yıl içinde ürün alabilme imkânı sunan bu yöntem, hem daha az yer kaplıyor hem de bahçesi olmayanlar için ideal bir çözüm oluşturuyor.

Yunus Göç, üretim sürecinde doğaya zarar vermeyen yöntemler kullanarak, tarım alanında sürdürülebilir bir yaklaşım sergiliyor.

ŞİMDİ PARAYA PARA DEMİYOR

Emekli bankacı Yunus Göç, emeklilik döneminde tarım ve bahçeciliğe olan ilgisini profesyonel bir işe dönüştürerek büyük bir başarıya imza attı.

Burhaniye'deki bahçesinde saksılarda fıstıkçamı, kayısı, kiraz ve elma gibi çeşitli meyve fidanları yetiştiren Göç, üretim süreçlerinde hızla büyüyen ve kısa sürede meyve veren fidanlar sayesinde yerel halkın ve tarım sektörünün ilgisini çekiyor.

Yunus Göç, saksıda meyve fidanı yetiştirmenin avantajlarına dikkat çekerek, dört mevsim boyunca sürekli hasat yapma imkanı sağladığını belirtiyor.

Yetiştirdiği fidanlar sayesinde, her mevsimde yeni bir dikim yapabilmenin ve kısa sürede ürün almanın sağladığı avantajlarla, hem verimli bir üretim süreci hem de ekonomik kazanç elde ediyor.