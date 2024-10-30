Topraksız yetişiyor, kanseri önlüyor! Kilosu 300 TL’den satılıyor, bir bardağı şifa dağıtıyor...

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Türkiye’nin 7 bölgesinde topraksız olarak yetişen ve halk arasında “mavi yemiş” olarak bilinen o besin adeta bir şifa deposu olarak biliniyor.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan mavi yemiş yapılan son araştırmalarla birlikte kansere karşı koruyuculuğu da ortaya çıktı.

Son yıllarda üretimi de tüketimi de artış gösteren süper meyve olarak da adlandırılan sağlık açısından sunduğu faydaların yanında doğru yöntemler ile yetiştirilmesi sağlandığında ülke ekonomisine katkı yapacağı da belirtildi.

DÜZENLİ TÜKETMEK YETERLİ OLIYOR...

Kilosu 300 liradan alıcı bulan mavi yemiş üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda düzenli tüketildiği taktirde sağlık açısından birçok faydalı etkisi olduğu aktarıldı.

Yapılan araştırmalar, mavi yemişin kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı koruyucu etkiler sağladığını gösteriyor. Ayrıca bu yemiş, Alzheimer’i geciktirdiği ve hafıza kaybını önlediği de epidemiyolojik çalışmalarla ortaya konuldu.

Mavi yemiş hakkında konuşan Prof. Dr. Ebru Yaşa Kafkas düzenli tüketimin önemli olduğunu vurgulayarak, “Mavi yemişin olumlu etkileri, 6 ay boyunca günde bir bardak tüketen bireylerde gözlemlenmiştir” ifadelerini kullandı.