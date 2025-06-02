Toyota’dan kaçırılmayacak bayram fırsatı: Popüler modelde 320.000 TL indirim…

Haber Merkezi

Toyota, 2025 model sıfır araçları için yeni kampanyasını açıkladı.

Yaz ayına özel indirimler ve avantajlı fiyatlarla satışa sunulan modeller arasında, yılların efsanesi Corolla Hatchback öne çıkıyor.

Corolla Hatchback, sunduğu eşsiz konfor, üst düzey güvenlik donanımları ve gelişmiş teknolojik özelliklerle dikkat çekiyor.

Mayıs ayına özel olarak hazırlanan kampanya, stoklarla sınırlı avantajlarla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

320.000 TL İNDİRİM FIRSATI

Toyota’nın popüler modeli Corolla Hatchback Hybrid, 320.000 TL’ye varan büyük indirimle satışa sunuluyor.

Başlangıç fiyatı 1.891.500 TL olarak belirlenen model, hem performansı hem de çevreci yapısıyla dikkat çekiyor.

Hibrit teknolojisiyle yakıt tasarrufu sağlayan Corolla Hatchback, konfor ve güvenlik donanımlarıyla da sürücülere üst düzey bir sürüş deneyimi vadediyor.

Bu büyük indirim fırsatı, araç almak isteyenler için kaçırılmayacak bir avantaj .