TR-YÖS 2025: Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS 2025) sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS 2025) 11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de üniversitelerde eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin katılım sağladığı sınav Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak toplamda 6 dilde yapıldı ve 23 bin 999 aday katıldı.

Sınava katılım sağlayan adaylar sınavın ardından sonuç tarihi konusundaki araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS 2025) sonuçları ne zaman açıklanacak?

TR-YÖS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

11 Mayıs 2025 tarihinde binlerce öğrenci adayının katılım sağladığı TR-YÖS sonuç tarihi belli oldu.

ÖSYM’de yer alan sınav takvimine göre, TR-YÖS sonuçları 11 Haziran 2025 tarihinde erişime açıklanacak.