Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz hafta takımın başına Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor taraftarı önünde galibiyet almak istiyor.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 2 beraberlik alan Trabzonspor ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.
Öte yandan yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş oynadığı 3 maçta 3 galibiyet aldı.
Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği Trabzonspor - Beşiktaş maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının detayları...
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 15 Eylül 2024 Pazar (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.