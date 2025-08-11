Trabzonspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta kapanış maçında sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor.

Süper Lig'de Mayıs 2009'dan bu yana Kocaelispor ile ilk kez karşılaşacak olan Trabzonspor, bu rekabetteki son iki maçı kazandı.

Fatih Tekke yönetimindeki bordo mavililer taraftarı önünde 3 puan alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Öte yandan Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan Kocaliespor ise deplasmanda puan veya puanlar almak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolseverler Trabzonspor - Kocaelispor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Trabzonspor - Kocaelispor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Trabzonspor - Kocaelispor maçının detayları...

Trabzonspor - Kocaelispor maçı ne zaman?

Trabzonspor - Kocaelispor maçı 11 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) günü saat 21:30'da başlayacak.

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.