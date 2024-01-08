Trabzonspor transferde fırtına estiriyor! Fenerbahçe’nin golcüsüne kancayı taktı

Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.
Abdullah Avcı'nın yönetimindeki takım, forvet bölgesini güçlendirmek amacıyla büyük bir adım atmaya hazırlanıyor.
Bu hedef doğrultusunda Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertli formayla bu sezon istediği süreleri sahada bulamayan yıldız oyuncunun, takımdan ayrılmak isteği Trabzonspor'un transfer planlarına yön verdi.
Abdullah Avcı'nın liderliğindeki Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin potansiyelli forvetini transfer etmek adına kararlı adımlar atması, transfer piyasasında büyük yankı uyandırıyor.
Michy Batshuayi adım adım Trabzonspor'a
Karadeniz Gazetesi’nde yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin yıldızı Michy Batshuayi, Trabzonspor’a önerildi.
Bu sezon takımdan ayrılmayı düşünen Belçikalı forvetin menajerinin, Trabzonspor ile görüştüğü gelen iddialar arasında.
Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 8 gol ve 3 asist kaydetti.