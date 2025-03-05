Trabzonspor U19 - Atalanta U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu’nda Atalanta U19 takımı ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor U19 takımı, çeyrek finale yükselmek için Atalanta karşısında kritik bir mücadele verecek.
Kura avantajı sayesinde mücadele, tek maç üzerinden Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.
Futbolseverler Trabzonspor U19 Takımı ile Atalanta U19 takımı arasında oynanacak maç hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Trabzonspor U19 - Atalanta U19 maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Trabzonspor U19 - Atalanta U19 maçı ne zaman?
Trabzonspor U19 - Atalanta U19 maçı 5 Mart Çarşamba (bugün) günü saa4 14:00'te oynanacak.
Trabzonspor U19 - Atalanta U19 maçı Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.