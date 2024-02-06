Trabzonspor’da tarih yazacak! Fenerbahçe’nin eski yıldızı Süper Lig’e geri dönüyor… Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen yıldız isim için Trabzonspor devrede. Arabistan basını duyurdu. 31 yaşındaki sol bek Süper Lig’e geri dönüyor…

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Trabzonspor'un transfer gündemi oldukça hareketli!

Kış transfer dönemi başladığından beri sessizliğini koruyan takım, sonunda atağa kalktı.

Bordo-mavili ekip, Larsen, Teklic, Kurbelis ve Bakasetas gibi oyuncularla yollarını ayırarak yabancı oyuncu sayısını azalttı ve böylelikle transfer için gerekli alanı açtı.

Son dönemde aldığı yenilgilerle sarsılan Trabzonspor, bu transferle kadrosunu güçlendirerek ligdeki performansını yükseltmeyi amaçlıyor.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı.

Süper Lig’e geri mi dönüyor?

Suudi basınından Ariyadhiah, Trabzonspor'un transfer gündemine Ezgjan Alioski'yi eklediğini iddia ediyor. Suudi kaynaklara göre, Alioski'nin sezon sonuna kadar bordo-mavili formayı giymesi bekleniyor. Ancak son karar teknik ekip tarafından verilecek.

Öte yandan, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre MKE Ankaragücü, Al-Ahly'de forma giyen Alioski ile görüşmelere başladı. Bu durum, Alioski'nin Türkiye'deki geleceği hakkında merak uyandırıyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kiralanan Alioski, beklenen performansı sergileyemeyince sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı.

Şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'de forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, 4 karşılaşmada sahaya çıkıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.