Trafiğe çıkmak yasaklandı mı? 21 Şubat 2025 trafik yasağı...

Yağmur Uçar

Sibirya'dan gelen Altay Kar Fırtınası etkisi altına giren Türkiye, birçok ilde kar yağışı yaşıyor.

Beyaza bürünen kentlerde okullar tatil edilirken, tedbir önlemleri de peş peşe alınıyor.

Gelen son açıklama, araç trafiğine dair oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı otoyol ve devlet yollarının, 2 günlüğüne ağır taşıt trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Bu kapsamda, "trafiğe çıkmak yasak mı" sorusu gündeme geldi.

Sürücüler, konuya ilişkin detayları merak ediyor...

TRAFİĞE ÇIKMAK YASAKLANDI MI

Karayolları Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da bulunan bazı otoyol ve devlet yollarının, 2 günlüğüne ağır taşıt trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Şehir içi trafikte ise herhangi bir yasak söz konusu değil.

AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2025 Cuma günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük'ün batısında, İstanbul'da ise bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği duyurulmuştur.

Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir.