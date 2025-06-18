Trafik güvenliğinde çığır açan adım: Yeni teknoloji resmen onaylandı

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Otomobil sektöründe devrim niteliğinde olan yen sistem onay aldı. Hyundai Motor Group'un bir üyesi olan Hyundai Mobis tarafından geliştirilen, otoyollarda seyir halindeyken arkadan çarpma kazalarını önlemek için tasarlanmış yenilikçi bir güvenlik sistemini tanıttı.

Bu yenilikçi sistemde, seyir kontrolünün aracın ön tarafında bulunan kameraların ve yan radarların yeteneklerini birleştiren bir güvenlik sistemi oluşturularak kazaların önlenmesi sağlanıyor.

Patent süreci tamamlanan bu devrim niteliğindeki teknoloji, araç güvenliğinde yeni bir dönemin habercisi. Sistem, özellikle yoğun trafikte ve dur-kalklı sürüşlerde hem sürücüler hem de yolcular için daha yüksek bir güvenlik standardı sunmayı vaat ediyor.

SESLİ UYARI YAPILIYOR!

Sistemin kalbinde, aracın arkasına yerleştirilmiş yüksek hassasiyetli radarlar yer alıyor. Bu radarlar, 10 metreden daha yakına gelen bir aracı algıladığında önce sesli bir uyarı veriyor, ardından gösterge panelinde bir uyarı işareti beliriyor.

Sürücü bu sinyallere rağmen yeterli tepki vermezse, sistem otomatik olarak aracı hızlandırarak takip eden araçla aradaki mesafeyi güvenli seviyeye çıkarıyor.

Yenilik sadece arkayı izlemekle sınırlı değil. Sistemde bulunan ön kamera, aracın önündeki trafiği izliyor ve hızlanmanın başka bir çarpışmaya neden olup olmayacağını analiz ediyor. Bu sayede sistem, sadece kaçınma değil, aynı zamanda çift yönlü güvenlik yönetimi sunuyor.