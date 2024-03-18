Trafik ışıkları dörtleniyor: İşte beyazın anlamı Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma sonucunda, dünyada yaygınlaşan otonom (sürücüsüz) ve elektrikli araçlar sebebiyle trafik lambalarına bir de beyaz renk eklenmesi gerektiğini ifade edildi.

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Türkiye'de henüz trafiğe çıkmasalar da elektrikli otonom araç kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor.

Yeni araçların artması geleneksel trafik anlayışında da değişime işaret ediyor.

ABD'de yapılan bir çalışma, otonom ve elektrikli araçlar sebebiyle trafik lambalarına bir renk daha eklenmesi gerekliliğini ortaya koydu.

Dördüncü renk beyaz

Yapılan çalışma ile yeni ışığın trafik sorununu da büyük oranda ortadan kaldıracağı tezi de ortaya konuldu.

Trafik lambasında bulunan mevcut yeşil, sarı ve kırmızı renklere bir renk daha eklenmesi gerektiğini belirten üniversitesi akademisyenleri, bu rengin de "beyaz" olması gerektiğini belirtti.

Test edilecek

Üniversite tezine göre “Beyaz ışık” olarak bilinen bu yeni dört renkli sistem, hem araçlar hem de yayalar için trafik akışını yüzde 25 oranında iyileştirebiliyor.

Nitekim otonom araçlar sadece kendilerini sürmekle kalmıyor, aynı zamanda trafik akışını iyileştirmek için birbirleriyle ve merkezi trafik bilgisayar sistemiyle de iletişim kuruyor.

Araştırmacılar bu yeni sistemi gerçek dünyada test etmek için pilot bir test ortamı kurguluyor.