Hüseyin Topuz

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorarak meraklarını giderebiliyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan ve birçok kişi tarafından merak edilen soruları sizler için seçmeye devam ediyoruz.

Trafik kazası sonucu alınan tazminat helal midir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Peki, trafik kazası sonucu alınan tazminat helal midir? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

Soru

Trafik kazası sonucu alınan tazminat helal midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Trafik kazaları neticesinde ölüm, sakatlanma, yaralanma veya maddi zarar meydana gelebilmektedir. İslam’da, bunlara sebep olan suçlular için düzenlenmiş müeyyideler (diyet/tazminat, keffaret vb.) bulunmaktadır.

Buna göre kazada mağdur olan kişi, suçlu olan taraftan trafik kaza raporunda belirtilen hata oranında tazminat talebinde bulunabilir. Söz konusu tazminat, suçlunun sigortasından karşılanabileceği gibi mahkeme yoluyla da talep edilebilir. Dolayısıyla sigortanın ödeyeceği veya mahkemenin hükmettiği miktar diyet yerine geçer.