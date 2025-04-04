Trafikte yeni dönem: Mahkeme kararını verdi, tamamen kaldırılıyor!

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Fransa mahkemesi tarafından sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir karara imza atıldı. Sürücüler tarafından sıklıkla şikayet edilen tümsekler hakkında dikkat çeken bir karar verildi.

Şikayete konu olan yol üzerindeki hız kesici tümseklerin büyük kısmının standartlara uymadığı tespit edildi ve bu durum birçok tümseğin kaldırılmasını gündeme getirdi.

Artı33'de yer alan haberde, ülkede yaklaşık 450 bin tümsek bulunduğu belirtilirken, sürücüler bu engellerin rahatsızlık verdiğine dair açıklamalarda bulundu. Standartlara uymayan bu hız kesicilerin kaldırılması için yasal süreçler başlatıldığı kaydedildi.

MAHKEME KALDIRILMASINA KARAR VERDİ

Toulon İdare Mahkemesi tarafından dikkat çeken bir karara imza atıldı. Mahkeme, 2024 yılında bazı hız kesicilerin kaldırılmasına karar verdi.

Tümseklerin kaldırılma kararıyla birlikte sürücülerin de yasadışı tümsekleri şikayet etme hakkına sahip olduğu belirtildi.

Mevcut yasalara göre hız kesiciler belirli standartlara uymak zorunda olunan kurallar ise şu şekilde:

- Şekil ve Boyut: İki tür hız kesici vardır. Yolun tamamını kaplayan “dos-d’âne” (kambur tümsek) ve eğimi yüzde 10'u geçmeyen “trapez platformlar”.

- Yerleşim: Hız sınırının 30 km/saat olduğu bölgelerde yer almalı.

- Yoğunluk: Günlük 3.000'den fazla aracın geçtiği yollar ve toplu taşıma güzergahlarında bulunmamalıdır.

- Konum: Virajlardan en az 40 metre, köprülerden ise en az 25 metre uzaklıkta olmalıdır.