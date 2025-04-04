Trafikte yeni kural: Bu hatayı yapan yandı! Cezası 250 bin TL

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni kanun düzenlemesi ile birlikte ulaşım sektöründe önemli değişiklikler yaşandı.

Özellikle biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlara yönelik cezaların 10 kat artırılması dikkat çekerken, yetkisiz acente ve komisyonculuk faaliyetlerine de ağır yaptırımlar getirildi.

Ulaştırma sektöründe kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmeyi amaçlayan bu adım, sektörde denetimlerin sıkılaşacağının da sinyalini veriyor.

CEZASI 250 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ!

Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarında TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme sonrasında ciddi artış gösterdi.

Bu kapsamda, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.