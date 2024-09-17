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Transfer dönemi bitti, Süper Lig sezonunun en pahalı futbolcuları belli oldu...

Transfer dönemi bitti, Süper Lig sezonunun en pahalı futbolcuları belli oldu... Süper Lig’de birinci transfer döneminin bitmesinin ardından en fazla bonservisi olan futbolcular belli oldu. 2024-25 sezonunun ilk transfer döneminde ödenen bonservis bedelleri dudak uçuklattı.