Transfer dönemi bitti, Süper Lig sezonunun en pahalı futbolcuları belli oldu...

2024-25 döneminin ilk transfer döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig’de bonservis bedelleri ile zirveye yerleşen futbolcular belli oldu.
Yaz transfer döneminde bonservis bedelleri ile Süper Lig’in en pahalı futbolcuları listesinde ilk 10’nda yer alan isimler bonservis bedelleri ile dudak uçuklattı.
Transfer dönemi sona erene kadar kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimler ve resmi açıklamalara göre, en pahalı transferler sıralandı.
İŞTE EN PAHALI TRANSFERLER...
1- Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe, 19.50 milyon Euro
2- Gabriel Sara - Galatasaray, 18.00 milyon Euro
3- Moatasem Al-Musrati - Beşiktaş, 11.00 milyon Euro
4- Moatasem Al-Musrati - Beşiktaş, 11.00 milyon Euro
5- Çağlar Söyüncü - Fenerbahçe, 8.50 milyon
6- Allan Saint-Maximin - Fenerbahçe, 8.00 milyon Euro (Kiralama bedeli)
7- Roland Sallai - Galatasaray, 6.00 milyon Euro
8- Oğuz Aydın - Fenerbahçe, 6.00 milyon Euro
9- Muhammed Cham - Trabzonspor, 4.00 milyon Euro
10- Rade Krunic - Fenerbahçe, 3.50 milyon Euro