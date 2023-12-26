Transferde tansiyon yükseliyor! Galatasaray, Fenerbahçe’nin gözdesini kaptı Süper Kupa final maçı öncesinde futbol arenasını sarsan bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Fenerbahçe’nin de istediği yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Son lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Fenerbahçe, futbol tutkunlarını heyecanlandıran bir mücadeleye hazırlanıyor.

29 Aralık Cuma günü, Suudi Arabistan'da gerçekleşecek olan Süper Kupa Finali, iki dev takımın rekabetine sahne olacak.

İki dev takım, hem Süper Lig'de hem de uluslararası arenada zaferler elde etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer dönemi yaklaşırken, her iki takım da kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir çaba içerisinde.

Galatasaray, savunma hattını daha da sağlamlaştırmak isteyen Fenerbahçe'yi şaşırtmak için tarihi bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Atletico Madrid yıldızı, adım adım Galatasaray'a

A Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray, Fenerbahçe’nin de çok istediği Atletico Madrid’in yıldızı Stefan Savic’i kadrosuna katmak istiyor.

Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu transfer için yoğun çabalara başladı.

Bu sezon Atletico Madrid ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

Savic, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 13 maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı.