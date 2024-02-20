Tren raylarındaki bu taşlar bakın ne işe yarıyor Tren raylarının üzerinde ve kenarındaki küçük taşları hepimiz fark etmişizdir. Peki bu taşların ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Sebebi sizi şaşırtacak…

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Hayatımızın bir parçası olan tren rayları, her gün binlerce insanın güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlıyor.

Ancak dikkatli gözler bunların sadece demir parçaları ve tahtalar olmadığını fark eder.

Hepimizin dikkatini çekmiştir: Demiryolu raylarının çevresinde ve üstünde hep kırık, parçalanmış taşlar bulunur.

Uzmanlara göre, tren raylarının çevresinde bulunan kırık taşlar, aslında demiryolu altyapısının önemli bir parçası.

Tren raylarındaki taşların asıl sebebi...

Demiryolu raylarının yanında sıkça gördüğümüz kırık taşlar aslında balast olarak bilinir. Peki, bu balastın ne işe yaradığını hiç düşündünüz mü?

Balast, demiryolu raylarının altındaki ahşap çapraz bağları sabit tutan ve rayları yerinde tutmaya yardımcı olan bir malzemedir. Ancak işlevi sadece bu kadarla sınırlı değil.

Balast, aynı zamanda rayların üzerindeki yükü, yani trenin yükünü taşır ve klipsler tarafından tutulur. Bağların yükünü temel boyunca dağıtarak, yer hareketine, termal genleşmeye ve ağırlık değişimine izin verir.

Ayrıca, yağmur ve kar gibi doğal etkenlerin ray boyunca süzülmesine izin vererek, suyun birikmesini ve raylarda çürümeye neden olmasını önler. Balast aynı zamanda yabani otların ve bitki örtüsünün büyümesini de engelleyerek, yolu hızla ele geçirecek olumsuz etkileri önler.