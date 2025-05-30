Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

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Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonu bu hafta sonu oynanacak müsabakalar ile sona eriyor.

Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2024/2025 sezonunun sona ermesinin ardından takımlar yeni sezon için hazırlıklarına başlayacak.

Futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun başlayacağı tarihi şimdiden merak etmeye başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025- 2026 futbol sezonunun başlama tarihini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

Peki, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin merakla beklediği 2025-2026 sezonu için takvimi duyurdu.

Buna göre, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.