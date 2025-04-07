Trendyol Süper Lig bitiş tarihi 2025: Ligin bitmesine kaç hafta kaldı?

Haber Merkezi

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda sona yaklaşılırken, hem zirve yarışındaki hem de küme düşme hattındaki heyecan devam ediyor.

Ağustos ayında başlayan maratonda 30. hafta geride kaldı. Futbolseverler artık “Lig ne zaman bitiyor?” sorusuna cevap arıyor.

Özellikle şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kıyasıya rekabeti dikkat çekerken, son haftalarda alınan sonuçlar puan tablosunu da hareketlendirdi.

Son olarak Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanından 4-1 gibi net bir galibiyetle dönmesi, Sarı Lacivertliler’in şampiyonluk iddiasını bir kez daha gündeme taşıdı.

Galatasaray’ı yakın takibe alan Fenerbahçe, kalan haftalarda puan farkını kapatıp ipi göğüslemeyi hedefliyor.

Peki, 2025 Trendyol Süper Lig ne zaman bitecek? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı?

2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

2024-2025 sezonunun sonuna yalnızca 8 hafta kaldı. Tüm gözler artık sezon finaline çevrilmiş durumda.

Ligin perdesi, 1 Haziran’da oynanacak olan Kasımpaşa-Göztepe karşılaşmasıyla kapanacak.

Galatasaray Kalan Maçları:

Samsunspor (D)

Bodrum FK (E)

Eyüpspor (D)

Sivasspor (E)

Trabzonspor (D)

Kayserispor (E)

Göztepe (D)

Başakşehir FK (E)

Fenerbahçe Kalan Maçları:

Sivasspor (D)

Kayserispor (E)

Gaziantep FK (D)

Beşiktaş (E)

Başakşehir FK (D)

Eyüpspor (E)

Hatayspor (D)

Konyaspor (E)