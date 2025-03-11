Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor? TFF duyurdu...

Hüseyin Topuz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025- 2026 futbol sezonunun başlama tarihini resmen açıkladı.

Federasyonun açıklamasında “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir” denildi.

2024-2025 sezonunun 1 Haziran 2025’te sona ereceği dikkate alındığında yaklaşık iki aylık bir aranın ardından lig heyecanı yeniden başlayacak.

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de başlangıç tarihleri netleşirken yeni sezon heyecanı şimdiden yaşanmaya başladı.

Peki, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin merakla beklediği 2025-2026 sezonu için takvimi duyurdu.

Buna göre, Süper Lig'de yeni sezon 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.