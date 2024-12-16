Haberler



Bilgi



TRT 1’in reyting rekortmeni ekranlara veda ediyor! İşte final tarihi…

TRT 1’in reyting rekortmeni ekranlara veda ediyor! İşte final tarihi… TRT1'de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, final kararı aldı. Dizi o tarihte son bölümüyle ekranlara veda edecek.