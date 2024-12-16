TRT 1’in reyting rekortmeni ekranlara veda ediyor! İşte final tarihi…

Haber Merkezi
TRT1’in büyük umutlarla başlayan dizisi Kara Ağaç Destanı, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde beklenen başarıyı elde edemedi.
Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Özlem Conker ve Meltem Akçöl gibi deneyimli isimleri buluşturan yapım, özellikle Erdem Ergüney’in konuk oyuncu olarak yer aldığı bölümlerle dikkat çekmişti.
Ancak bu hamle bile dizinin reytinglerini yukarı çekmeye yetmedi.
Dizi, final kararı alarak izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Motto Yapım tarafından alınan kararla birlikte Kara Ağaç Destanı dizisi 30. bölümüyle final yapacak.
20 Aralık 2024 Cuma günü yayınlanacak olan final bölümüyle izleyicilere veda edecek.