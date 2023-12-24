TRT 1’den flaş karar! Sevilen o dizinin fişi çekildi, final yapacak… TRT 1 ekranlarının sevilen dizisinde sevenleri şok edecek bir gelişme yaşandı. Dizi için final kararı alındı. Sevenleri çok üzülecek...

ensonhaber.com

TRT 1 ekranlarında hayat bulan hemen hemen her dizi seyirci tarafından büyük bir beğeni topluyor. Seyircilerin kısa süre içinde beğenisini toplayan ve ekran başına kilitlemeyi başaran o dizi için şok etkisi yaratacak bir karar alındı.

Sevilen dizi için veda vakti…

Haberler.com’da yer alan habere göre, TRT 1 seyircisinin çok üzüleceği o dizi final yapıyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında yayın hayatına başlayan başrollerinde Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Selen Soyder, Yonca Şahinbaş, Sait Genay, Hivda Zizan Alp ve Sema Çeyrekbaşı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz için final kararı verildi.

TRT 1 ekranlarında kısa sürede izleyenlerin beğenisini toplayan NGM Medya imzası taşıyan dizinin son zamanlarda yaşanan reyting düşüşü sebebiyle final kararı alması kaçılmaz son oldu.

Dizi 27. Bölüm ile birlikte ekranlara veda edecek.