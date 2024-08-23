TRT resmen duyurdu: Aylık 99 TL ücret alınacak TRT'nin dijital platformu Tabii ücretli oldu. İşte TRT Tabii'nin abonelik ücreti ve sunduğu imkanlar...

Editör: Salih Demirgan

TRT’nin dijital platformu Tabii yeni yayın döneminde ücretli abonelik seçeneğini devreye sokuyor. Tabii platformunun aylık abonelik ücreti de belli oldu.

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, bu sezonki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını izlemek için abone olmak gerekecek "premium" aboneliğin fiyatını açıkladı.

Tabii’nin aboneliğini alanlar içerikleri ve maçları reklamsız bir şekilde izleme imkanına sahip olacaklar.

Peki, Tabii Premium fiyatı ne kadar olacak ve Tabii Premium üyelik satın alanlar hangi içerikleri izleyecek?

Tabii Premium alanlar hangi içerikleri izleyecek?

Türk takımlarının maçları ücretsiz olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1’de yayınlanacak. Yabancı takımların tüm maçları ise tabii’den ücretli olarak futbolseverlerle buluşacak.

Tabii Premium üyelik alanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleyebilecek. Ayrıca 30’dan fazla orijinal yapım, lisanslı filmler ve belgeseller, çocuk içerikleri, TRT arşivi sunulacak.

Tabii premium fiyatı ne kadar?

Tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL oldu. 21 Ağustos Çarşamba gününden itibaren tabii’nin Premium paketi kullanıma açıldı.