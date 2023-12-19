TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı 8 maç açıklandı! İşte şifresiz izlenecek maçlar...

TRT Spor her hafta bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getirerek futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig ve İtalya Kupası maçları belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
Bu hafta TFF 1. Lig ve İtalya Kupası'nda oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
19 Aralık Salı
14:00 Tuzlaspor - Sakaryaspor (TRT SPOR)
17:00 Giresunspor - Gençlerbirliği (TRT SPOR)
20:00 Kocaelispor - Bodrum FK (TRT SPOR)
23:00 Napoli - Frosinone (TRT SPOR)
20 Aralık Çarşamba
14:00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor (TRT SPOR)
17:00 Adanaspor - Altay (TRT SPOR)
20:00 Göztepe - Eyüpspor (TRT SPOR)
23:00 Inter - Bologna (TRT SPOR)